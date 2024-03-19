تحرير 540 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة سوهاج، شن حملات متفرقة تحت إشراف: المهندس محمد ابراهيم وكيل الوزارة والمهندس عفت رفعت اغابيوس، وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية.

وتأتي الحملة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

فقد قامت المديرية والإدارات التابعة لها بشن عدد من الحملات المكبرة في الأسبوع الماضي على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت المديرية فى بيانها الاسبوعى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( 540 ) جنحة تموينية على مدار الأسبوع الماضي

وجاء بيانها كالتالي:

عدد (119) محضر نقص وزن

عدد (81) محضر مواصفات

عدد (116) محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل

عدد(65) محضر نظافة مخبز

وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها بإجمالى عدد( ٥١٦) فى مجال المخابز

عدد (١٩) فى مجال الأسواق

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.

وأضاف وكيل تموين سوهاج على أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.

كما قامت المديرية والإدارات التابعة لها بشن عدد من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت المديرية فى بيانها اليومى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( ٢٠٣ ) جنحة تموينية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.

وأضاف وكيل تموين سوهاج على أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.