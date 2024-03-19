الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع "مستقبل وطن".. محافظ سوهاج يتفقد معرض "أهلا رمضان" بحي غرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض " أهلا رمضان " بشارع المخبز الآلى بجوار مقر إدارة المرور، بنطاق حي غرب، بالتعاون بين حزب  مستقبل وطن، ومديرية التموين، والوحدة المحلية للحي، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان  بتخفيضات تصل إلى ٣٠%، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، وإسلام نورالدين الأمين العام المساعد، النائب أحمد عواجة، أحمد الشطوري رئيس حي غرب، محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين.

وأعرب المحافظ عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض " أهلا رمضان " بمخلتف مراكز المحافظة، لافتا إلى إصدار توجيهات لكافة رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

كما واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج، حملتها اليومية «إفطار صائم» والتي تنفذها أمانة الحزب طوال رمضان وتستهدف تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأهالي والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عرفات بكر الهوارى أمين العمل الجماهيرى، إلى أن فريق عمل أمانة العمل الجماهيرى بأمانة الحزب بسوهاج يزور الأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم لتوزيع وجبات الإفطار الساخنة عليهم، مؤكدًا أن المبادرة ستتواصل حتى أخر أيام شهر رمضان الكريم.
وتأتي المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القيادة السياسية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السلع الغذائية الأساسية كاهل المواطنين شهر رمضان

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