الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لليوم الثامن.. "مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "إفطار صائم" بقرى سوهاج (صور)

المبادرة
المبادرة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، حملتها ضمن مبادرة «إفطار صائم» على مدار شهر رمضان وتستهدف تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأهالي والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بدائرة المحافظة.
 

وأكد اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، أنه لليوم الثامن على التوالي ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، يواصل المطبخ المخصص لتجهيز وجبات إفطار الصائمين عمله على مدار الساعة لإنجاز مهمة توزيع مئات وجبات الإفطار الساخنة يوميًا وتوزيعها بالتعاون مع شباب وفتيات أمانة العمل الجماهيرى بالحزب على الصائمين من الفئات والأسر الأكثر احتياجًا حيث يجرى حاليًا توزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق قرى دائرة مركز سوهاج، لافتًا إلى أن مبادرة «إفطار صائم» تأتى ضمن حزمة المبادرات المجتمعية لحزب مستقبل وطن والفاعليات المجتمعية التي ينظمها الحزب بالمحافظة طوال شهر رمضان الكريم.
 

وأشار عرفات بكر الهوارى أمين العمل الجماهيرى، إلى أن فريق عمل أمانة العمل الجماهيرى بأمانة الحزب بسوهاج يزور الأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم لتوزيع وجبات الإفطار الساخنة عليهم، مؤكدًا أن المبادرة ستتواصل حتى أخر أيام شهر رمضان الكريم.
 

وتأتي المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جدير بالذكر، أن مبادرة «إ إفطار صائم» تأتى ضمن حزمة المبادرات المجتمعية لحزب مستقبل وطن والفاعليات المجتمعية التي ينظمها الحزب بالمحافظة طوال شهر رمضان الكريم وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وتخفيف عن كاهلهم.

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أمانة حزب مستقبل بمحافظة سوهاج شهر رمضان الأهالي والأسر اللواء محمد مصطفى

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