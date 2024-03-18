توزيع 400 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في بلصفورة بسوهاج (صور)

وزعت جمعية الأورمان ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى 400 كرتونة مواد غذائية لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية بلصفورة بمركز سوهاج.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع السلال الغذائية جاء لخدمة فئات الأشخاص غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في القرى والنجوع التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة في محافظة سوهاج.

وأوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، حيث سيتم بجانب توزيع السلال الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة. وأشار إلى أنه في هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي يصعب الوصول إليها.

ويتعاون فريق عمل الجمعية مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لضمان وصول هذه المساعدات إلى المستحقين بشكل فعلي. وأشار إلى أن توزيع الأورمان للسلال الغذائية في محافظة سوهاج يشمل جميع العزب والنجوع والقرى في جميع مراكز المحافظة.