الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشغيل أحدث جهاز في صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصري بجامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل جهاز "الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري"، بوحدة فحوصات أمراض العيون، والذي  يعد أحدث جهاز في صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصري، وذلك بالمستشفى الجامعي القديم.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنه يتم تزويد المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية علي المستوي المحلي والعالمي، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، إلى جانب خدمة المرضي من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة البصرية للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة، موضحًا ان الجهاز يستخدم أيضًا لعمل أبحاث في مجال العيون لطلاب الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه، مما يساهم صقل مهارات الأطباء ورفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

الجهاز يستخدم  في تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلي

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي القاضي عميد  كلية الطب البشري، أن الجهاز يستخدم  في تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلي، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكري وجلطات  الشبكية والمياه الزرقاء، ومتابعة التهابات ضمور العصب البصري، كما يستخدم في اكتشاف حالات ادعاء العمي والهستيريا.

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضي من جميع محافظات جنوب الصعيد لإجراء رسم الشبكية والعصب البصري لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى حكومي بجنوب الصعيد.

ومن جهته أوضح الدكتور مرتضي ابوزيد مدير الوحدة أن الجهاز موجود بالمستشفى الجامعي القديم بالطابق الرابع ويعمل طوال ايام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة لدورها الملموس في توفير مكان مجهز علي أعلي مستوي وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكي يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء والمساعدين علي تشغيله والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

صعيد مصر والعصب البصري بجامعة سوهاج حسان النعماني الرسم الكهربائي أمراض العيون المستشفيات الجامعية ذوي الإعاقة البصرية الدراسات العليا

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