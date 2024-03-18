الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

"مستقبل وطن" يفتتح 4 منافذ جديدة لمعارض "أهلًا رمضان" بسوهاج (صور)

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان بسوهاج

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، 4 معارض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في مراكز "المنشاة، والبلينا، وجهينة، وقرية "شطورة" بمركز طهطا.

شهد فعاليات الافتتاح كل من اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، يرافقه محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، الدكتور أحمد طلعت أبودومة أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وعلى عبدالعال الدردير أمين الشئون البرلمانية، وصلاح درويش أمين شئون المجالس المحلية، والسيد أبوعلى أمين الإعلام، وسامح شحاتة أمين الحزب بمركز طهطا.


وقال أمين "مستقبل وطن" بسوهاج، إن افتتاح الجزب لعدد من منافذ معرض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تأتى فى إطار تواصل الدور المجتمعى للحزب إلى جانب دوره السياسى، فى الالتحام بالجماهير على أرض الواقع، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية متطالبتهم، وتكثيف المبادرات الإجتماعية الخاصة بتوفير متطلباتهم الغذائية، والإستهلاكية بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم وتحميهم من جشع التجار.

معارض أهلًا رمضان بسوهاج

معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
معارض أهلًا رمضان بسوهاج
مستقبل وطن سوهاج يفتتح اهلا رمضان السلع الغذائية حزب مستقبل وطن

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