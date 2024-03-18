الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تنظم ندوة دينية توعوية بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، ندوة دينية توعوية بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع منطقة وعظ سوهاج بالأزهر الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وحاضر بها الشيخ عبد المؤمن محمد السيد واعظ بمنطقة وعظ سوهاج.

وقد قدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة إنتصارات حرب العاشر من رمضان والتي ستظل شاهدًا على صلابة، وصمود الشعب والجيش المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر والمتميز منطقة واعظ سوهاج فى نشر العلوم الإسلامية والثقافية، وتقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران، إن تنظيم الندوة الدينية جاء فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المعظم وما يحمله من نفحات دينية عطرة، وما يتضمنه من ذكريات عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى توافق العاشر من رمضان من كل عام، والتى ستظل محط أنظار العالم أجمع، كونها تمثل ملحمة عظيمة سطرت فيها أروع البطولات لاستعادة الأرض والكرامة بإرادة جيش باسل وشعب أصيل.

وخلال الندوة، قدم الشيخ عبد المؤمن محمد، ندوة توعوية عن فضل صيام شهر رمضان المبارك عند الله تعالى، وأهمية التقرب إلى الله بالاجتهاد بالأعمال الصالحة والعبادات، والتسابق إلى فعل الخيرات والطاعات، إلى جانب الحرص على تدبر آيات القرآن الكريم وادراك معانيها،  متحدثاََ عن انتصارات الجيش المصري التي تحققت فى العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذى أصبح يوم العزة والكرامة واحقاق الحق وزهق الباطل، مؤكدًا أن هذا الانتصار العظيم سيظل مصدر فخر واعتزاز لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءََا للوطن من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة رمضان شهر الإنتصارات وعظ سوهاج بالأزهر حسان النعماني

مواد متعلقة

إنشاء قسم جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة سوهاج

الأكثر قراءة

عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء