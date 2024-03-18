جامعة سوهاج تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ611 مواطنًا بالأقصر

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري نظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مدينة الأقصر، وذلك بمقر ساحة فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمنطقة القرنة بالبر الغربى.

وأضاف النعماني أن تلك القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة والمدن المجاورة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين باعتبار الاهتمام الإنسان المصرى أحد أهم أهداف محاور الجمهورية الجديدة، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكلية الطب البشري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٦١١ مواطنا وتم تحويل ١٢ حالة إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن القافلة تضمنت التخصصات الطيبة التالية: (عظام - أطفال- باطنة - طب وجراحة العيون - جراحة - مسالك - جلدية - نسا وتوليد - متوطنة - صدرية - أنف واذن وحنجرة - عصبية ونفسية - طب الأسرة).