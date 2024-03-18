الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني: 8 مطابخ تُنتج 1000 وجبة ساخنة يوميًا للمستفيدين بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

يواصل التحالف الوطني، بالتعاون مع مؤسسة “صناع الحياة” دعمها للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج  خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

وقام متطوعو “التحالف الوطني” و"صناع الحياة" بمواصلة أنشطة مطبخ الخير بالمحافظة من خلال 8 مطابخ متفرقة بالمحافظة لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وتستهدف مؤسسة “صناع الحياة” تحت مظلة التحالف الوطني، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.


ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليون جنيه.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.

فيما قالت إيمان فتح الله أحد المستفيدين، من المبادرات أن ما يفعله التحالف الوطني هو نتاج عمل وجهد كبير في شتي المجالات والتخصصات وأن توزيع ألف وجبه ساخنه يوميا هي لها ثواب كبير علي كل المتطوعين للإفطار الصائمين وتغرس روح التعاون والتكافل بين كل أطياف المجتمع.

فيما يقول رجب السيد، أحد المستفيدين من المبادرة، أن التحالف الوطني زرع ثمرة  التطوع والخير في نفوس الشباب في مصر كلها  وأن توزيع الوجبات الساخنة كلها في موعد واحد بهذا الطم هو نتيجة لفريق عمل كبير لم يتواني في تحقيق هدفه.

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التحالف الوطني محافظة سوهاج متطوعو شهر رمضان المبارك المؤسسة الشهر الكريم

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