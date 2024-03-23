البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجمهورية لتوزيع كارت "حياة "

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية برئاسة المهندس روحي العربي مع هيئة البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لتوزيع كارت (حياة) لخدمة المواطنين في مختلف المجالات في كافة أنحاء الجمهورية.



وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس روحي أن هيئة البريد المصري من أعرق مؤسسات الدولة المصرية الخدمية، معربا عن شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة على حسن الاستقبال.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى التطور الملموس الذي شهدته الهيئة خلال فترة الماضية، مما جعل البريد المصري وجهتنا الأولى للتعاون للاستفادة من الخدمات المتنوعة.



وأعرب المهندس روحي العربي عن شكره لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على دعمها الدائم للمؤسسة ولجميع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، ولخدمة المواطنين في كل مكان.



وقال رئيس مجلس أمناء الجمهورية الجديدة للتنمية "إننا نسير على النهج والخطة التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح من أكبر دول العالم".



حضر توقيع البروتوكول من المؤسسة مستشار مجلس الأمناء الدكتورة هبة حافظ، مستشار قطاع الإعلام الدكتورة هالة السيد، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم الدكتورة أماني فؤاد، رئيس قطاع الصناعة عبد العزيز العربي، نائب رئيس قطاع التدريب الدكتور تامر الفقي.