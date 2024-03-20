عضو بالتحالف الوطنى: توزيع مساعدات رمضان على مليون شخص من الأولى بالرعاية

قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تستهدف توزيع 200 ألف كرتونة خلال شهر رمضان لحوالي مليون شخص، مؤكدًا على استمرار توزيع المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر.

وأكد فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المساعدات عبارة عن كرتونة تضم 14 كيلو من السلع الغذائية المختلفة، فى 10 محافظات بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمناطق النائية والصحراوية والمحافظات الحدودية، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع أكثر من 3 آلاف جمعية أهلية صغيرة منتشرة في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى إقامة خيمات رمضانية كبيرة داخل القاهرة والجيزة.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على تقديم كل الخدمات المتكاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وفى مقدمتها المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية، موضحًا أن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأضاف أن أنشطة المؤسسة مستمرة بجانب المساعدات الرمضانية، من خلال التوسع في مراكز الاستدامة لتمكين وتأهيل المرأة المعيلة، والكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية، وأيضًا تسليم الأدوية والحقائب العلاجية الشهرية لمرضى القدم السكري من غير القادرين لحمايتهم من البتر فى إطار مبادرة قدم صحيح.