الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التضامن" تكشف الهدف من قوافل "وعى" بالمناطق المطورة

قوافل وعي
قوافل وعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي توزيع استمارة "وعي" للسلوك المجتمعي على سكان المناطق المطورة؛ لرصد السلوكيات المجتمعية بـ12 قضية مجتمعية، هي: النظافة والصحة العامة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

وأضافت الوزارة أن قوافل "بالوعي مصر بتتغير" تستهدف توفير الحماية والرعاية والتنمية للمناطق المطورة بديلة العشوائيات، لتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وأشارت إلى أنه يتم استقبال المستفيدين والمتقدمين لبرنامجى "تكافل وكرامة"؛ للإجابة عن استفساراتهم والاستعلام عن طلباتهم، بالإضافة إلى تسجيل طلبات أشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وأيضًا توجيههم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما أن هناك إقبالا من السيدات على مشروعات التمكين الاقتصادي وفصول محو الأمية.

التضامن الاجتماعي وعي للسلوك المجتمعي قوافل بالوعي مصر بتتغير تكافل وكرامة قضية مجتمعية

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