الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: 386 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين

جريدة الدستور

أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعي عن صرف 386 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من صندوق تكريم "أسر الشهداء والمصابين" لإجمالي 1،374 شهيد و2،509 مصاب.

وقامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد- 19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5،4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

وأشارت إلى أنه تم تمويل مساعدات لإجمالي 232،309 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 960 مليون جنيه مصري، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه.

وزيرة التضامن تعلن تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى مساعدات نقدية وعينية بقيمة 32.500 مليون

وأوضحت أنه تمت المساهمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 440 مليون جنيه مصري. كما قامت الوزارة بدعم المتضررين من الكوارث التي حدثت فى كل من المغرب وليبيا بإجمالي 130 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم توفير المعونات والمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لأهالي غزة، منذ بدء الهجوم عليها، بإجمالي 10،200 ألف طن، وبلغ نصيب الهلال الأحمر المصري منها حوالي 58%، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

التضامن الاجتماعي الشهداء والمصابين صندوق تكريم أسر الموازنة الحكومية تعويضات

مواد متعلقة

فرق "صناع الخير" تجوب قرى الفيوم لتوزيع كراتين مواد غذائية

صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة 2024: مصر شهدت تقدمًا كبيرًا فى عهد السيسى

هدى عبدالحميد الأم المثالية للشرطة 2024

عبير عباس محمد تفوز بالأم المثالية على محافظة الإسماعيلية

باعت خضار وأصرت على استكمال تعليم أبنائها.. "نجاح" تحصد لقب الأم المثالية في الجيزة

فاطمة جابر الأم المثالية العاشرة على مستوى الجمهورية لعام 2024

كوثر محمود إبراهيم تفوز بالأم المثالية لمشروع "التمكين الاقتصادي"

وفاء أحمد تفوز بالأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا آخر تطورات "مفاوضات قطر" بشأن الرهائن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

بإيفيه من "الباشا تلميذ".. محمد رجب يعلق على مشاركته في الحشاشين

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر