التضامن: 386 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف 386 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من صندوق تكريم "أسر الشهداء والمصابين" لإجمالي 1،374 شهيد و2،509 مصاب.

وقامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد- 19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5،4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

وأشارت إلى أنه تم تمويل مساعدات لإجمالي 232،309 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 960 مليون جنيه مصري، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه.

وأوضحت أنه تمت المساهمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 440 مليون جنيه مصري. كما قامت الوزارة بدعم المتضررين من الكوارث التي حدثت فى كل من المغرب وليبيا بإجمالي 130 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم توفير المعونات والمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لأهالي غزة، منذ بدء الهجوم عليها، بإجمالي 10،200 ألف طن، وبلغ نصيب الهلال الأحمر المصري منها حوالي 58%، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.