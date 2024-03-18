الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

وفاء أحمد تفوز بالأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

الأم المثالية
الأم المثالية

حصدت وفاء أحمد محمد من محافظة كفر الشيخ على لقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وهي أرملة منذ 32 عاما، حاصلة على دبلوم صناعي، ولديها ابن حاصل على ليسانس حقوق، وابن آخر بكالوريوس علوم بحرية، والابن الثالث لديه ليسانس أصول دين.

بدأت معاناة الأم عندما اضطرها والدها لترك التعليم بسبب ظروف المعيشة، حيث لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف الدراسة، فتركت الدراسة وساعدت والدتها في أعمال المنزل وتربية أخواتها.

وتزوجت الأم في سن 23 من زوج يعمل بمنطقة التأمينات الاجتماعية، وعاشت حياة مليئة بالمعاناة، حيث تعرض الزوج لأزمة مالية شديدة اضطرتها لبيع محتويات المنزل للوقوف معه في أزمته، وتوفي الزوج بعد 5 سنوات من الزواج، تاركًا لها ثلاثة أولاد، ولم يترك لأسرته سوى معاش بسيط.

وعملت الأم في خدمات معاونة حتى تستطيع الإنفاق على أبنائها، وخلال هذه الفترة استكملت دراستها حتى حصلت على دبلوم فني صناعي، ثم قامت بتسوية حالتها في العمل كفنية هندسية.

الأم المثالية محافظة كفر الشيخ وفاء أحمد محمد بكالوريوس علوم بحرية كفر الشيخ

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