هدى عبدالحميد الأم المثالية للشرطة 2024

أعلن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى تكريم هدى عبد الحميد حسانين النويهي، 72 عامًاأرملة، أم شهيد للشرطة أمًا مثالية عن عام 2024، وهي والدة الشهيد نقيب كريم رفعت محمد شوقي بركات.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن، قد أكدت حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديرًا لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.