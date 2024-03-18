الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

رغم إصابتها بالسرطان.. "أميمة طلعت" الأم المثالية بالمنوفية

أميمة طلعت على السيسي
أميمة طلعت على السيسي

فازت أميمة طلعت على السيسي، 64 عامًا بلقب الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية، وهى أرملة، حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ومدير إدارة الكلية التكنولوجية بقويسنا، ولديها ابن حاصل على بكالوريوس صيدلة، الثاني حاصل على بكالوريوس هندسة، الابنة الثالثة طالبة بكالوريوس طب أسنان امتياز.

تزوجت الأم وهى في سن السابعة والعشرين (عام 1987) من معلم بإحدى المدارس، بدأت معاناة الأم منذ 15 عامًا عندما أصيب زوجها باضطراب مناعي وتوفي تاركًا ثلاثة أطفال بعد رحلة طويلة شاركت فيها في علاجه.

وبعد وفاة زوجها، كافحت الأم لرعاية أبنائها حتى تخرج ابنها الأكبر من كلية الصيدلة، وابنها الثاني من كلية الهندسة وابنتها الثالثة من كلية طب الأسنان امتیاز.

وخضعت الأم للكشف الطبي، واكتشفت أنها مصابة بسرطان الثدي، أدى لاستئصال الثدي الأيسر وخضعت للعلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني لفترة من الزمن، ثابرت حتى انتصرت على المرض من أجل أبنائها لتربيتهم من أجل حياة كريمة بفضل الله تعالى، ما زال عطاء الأم مستمرًا شاكرة الله على نعمه.

ميمة طلعت على السيسى محافظة المنوفية حاصلة بكالوريوس تجارة شعبة بكالوريوس صيدلة لقب الأم المثالية

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