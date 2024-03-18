أنيسة فريد تحصد المركز الأول في "الأمهات المثاليات 2024" بالدقهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024، حيث جاءت في المركز الأول أنيسة فريد منصور متولي، وهي أرملة منذ 41 عاماً وتبلغ من العمر 69 سنة، وتحمل دبلوم معلمين ومعلمات وتعمل حالياً كمعلمة أول بالمعاش، ولديها ابنان، الأول حاصل على دبلوم معهد فني تجاري، والثاني عقيد بالقوات الجوية.

وتزوجت في سن مبكرة عام 1968م، وكان زوجها يعمل كمساح في مشروع بأحد المطارات تابع لإحدى شركات المقاولات. بعد عامين ونصف من زواجهما، توفي الزوج أثناء العمل، تاركًا ابنًا يبلغ من العمر سنة وابنًا آخر يبلغ شهرًا واحدًا. بدأت رحلة كفاح الأم عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها.

وعادت الأم إلى قريتها (محل الميلاد) مع أطفالها واستأجرت منزلا بسيطًا لتقيم مع والدتها المريضة، ولم يكن لديها أحد يقف بجانبها هي وأطفالها؛ لأنها يتيمة الأب ووالدتها مريضة.

وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي بهدف تحسين دخلها، حيث أنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، فأكملت دراستها وحصلت على دبلوم معلمين وخلال فترة دراستها عملت في الأشغال اليدوية وتم تعيينها بإدارة تعليمية.

قامت الأم برعاية أبنائها إلى أن انهوا مراحل التعليم (المتوسط والجامعي) بجانب رعايتها لوالدتها المسنة مريضة السكر والتي تم بتر أجزاء من أطرافها وظلت ترعى أبنائها بجانب رعايتها لوالدتها المها لمدة عشرين عاما حتى توفت الله.

سافر الابن الأكبر إلى دولة عربية وأسس حياة مستقرة ومشروع خاص ومع الأحداث خسر كل شيء وعاد لوطنه، فوقفت الأم بجانبه وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة، أما الابن الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية وحاصل على بكالوريوس تجارة ومتفوق في مجاله.

تعاني الأم الآن من تبعات مرض السكر حيث تعاني من تآكل العظام في الفك العلوي والسفلي ولا يوجد أي أسنان وجروح وتقرحات في الأطراف وضعف البصر.