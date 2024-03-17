موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بكل سهولة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدموا للحصول عليه والاستفادة من المميزات التي يقدمها الكارت لهم.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة كذلك يمكن معرفة خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأول مرة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يمكن الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بكل سهولة بالضغط هنا

ثم تأتي الخطوة التالية بإدخال الرقم القومي للمواطن الذي تقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومعرفة الخطوة التالية التي تتطلبها اجراءات استخراج البطاقة أو إذا كان يجب عليه التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه من أجل استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب على الشخص ذوي الاعاقة أن يُجري كشف طبي لتحديد درجة وشدة الاعاقة وبناء عليه يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي تناسب حالته وفق لون معين ولا يوجد فرق بينهم في المميزات والخدمات وإنما من أجل تحديد شدة الاعاقة فقط.

تنقسم بطاقة الخدمات المتكاملة إلى ثلاث ألوان اللون الأزرق لحالات الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، اللون الأخضر يشير لحالات الإعاقات المتوسطة، اللون الأورجواني يشير لحالات الإعاقات البسيطة.

الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط على موقع المجالس الطبية المتخصصة اضغط هنا

ثم اختيار أيقونة حجز موعد الكشف الطبي، بعدها يتم تسجيل البيانات المطلوبة للشخص الراغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة منها الاسم ومحل الاقامة ورقم الهاتف والوظيفة ونوع الاعاقة وغيرها من البيانات الاساسية لتحديد الموعد واجراء الكشف الطبي واستخراج البطاقة.

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