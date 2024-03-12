الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة هنوصلك لدعم أشخاص ذوي الاعاقة  تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى.

وأضافت الوزارة، أنه تم إجراء 1384 حملة على مستوى القرى والمراكز باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، واختيار الاستعلام عن البطاقة من خلال الايقونة المخصصة لذلك ثم وضع الرقم القومى وبعدها البحث لتظهر نتيجة الاستعلام سواء بالرفض او القبول.

مميزات البطاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن البطاقة لها العديد من المزايا والخدمات، منها حق الشخص صاحب الاعاقة فى الجمع بين معاشين، كما أن له الحق قى الحصول على  بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية، له الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات، أيضا الإعفاء الضريبي على الأجهزة التعويضية، والدمج في سواء فى مدارس التعليم الأساسى أو المعاهد والجامعات، كذلك اتاحة عدد كبير من محطات مترو الانفاق ومحطات القطارات والتى وصلت الى 35 محطة وذلك عدد من محطات القطارات عن طريق تطبيق الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

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أما عن الأوراق المطلوبة للاضرابات النفسية، لفتت إلى أنه من خلال تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها أو من خلال المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطةـ، ويشمل أيضا نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية للشخص.

صندوق عطاء

أكدت وزارة التضامن أن صندوق عطاء، تم إنشائه منذ 3 سنوات لتمويل مشروع أشخاص ذوي الإعاقة، حيث يدعم الصندوق الإعاقات السمعية، الحركية، البصرية، الذهنية، صعوبات التعلم، متعددي الإعاقة والتوحد.

التضامن الاجتماعي هنوصلك ذوي الإعاقة الهلال الأحمر المصري الاستعلام عن البطاقة

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