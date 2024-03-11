الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ترأست  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك المختلفة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025، حيث تم تقديرها بمبلغ 35.6 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه ربط العام المالي 2023/2024 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 11%، وتمت مراعاة أن يتماشي مشروع موازنة البنك مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة؛ من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح ومراعاة ترشيد الإنفاق دون الإخلال بواجبات ومسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية، وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية.

وأشارت "القباج" إلى أنه تمت مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كل محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كل أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة تتم بعناية فائقة طبقًا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية ومن المتوقع افتتاح 9 فروع أخري خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك بأن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.

وأشار عبدالفضيل إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض على مجلس الإدارة ما تم من مستجدات   لاستغلال قطعة الأرض الخاصة بمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر بنك ناصر النائب الاول رئيس مجلس الإدارة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عثور طاقم إسعاف بأسوان على 755 ألف جنيه.. والمشرف: مسئوليتنا توصيل الأمانات لأهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها