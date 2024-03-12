الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن" توضح كيفية الحفاظ على الطفل من الأمراض المعدية

الأطفال
الأطفال

قالت وزارة  التضامن الاجتماعي إن برنامج وعي للتنمية المجتمعية يتضمن 14 رسالة لتحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال.

وأكدت الوزارة أن من ضمن رسائل وعى هى كيفية الحفاظ على أنفسنا من الأمراض المعدية، وذلك من خلال:-

النظافة الشخصية.

السلوك الصحي السليم.

غسل اليدين بالماء والصابون خاصة بعد استعمال دورة المياه قبل وبعد تناول الطعام.

استخدام فوطة نظيفة للتنشيف الجيد.

 غسل الوجه يوميًا باستمرار.

الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

تنظيف الأسنان بالفرشاة النظيفة والمعجون صباحًا ومساءً وبعد الأكل.

. الحفاظ على نظافة الشعر وتمشيطه.

. عدم استخدام ملابس الآخرين أو أدواتهم الشخصية منها الفوطة وفرشاة الأسنان وأمواس الحلاقة.

الابتعاد تمامًا عن التدخين لأنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة للمدخن والمحيطين به.

شرب المياه النظيفة من الحنفية أو الطلمبة أو المياه المغلية المبردة.

تجنب إستخدام مياه الترع فى الشرب أوغسيل الملابس وأواني المطبخ أو الإستحمام. 

شرب الأطفال الصغار والرضع ماء مغليًا ومبردًا، لأن مقاومتهم للأمراض أقل منها عند الكبار.

 تساعد نظافة الماء والأواني فى الوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: الكوليرا - التيفود - التهاب

الكبد الوبائي - الطفيليات المعوية - امراض الإسهال.

غسل اللحوم والدواجن جيدًا قبل طهيها، والتأكد من طهيها جيدًا.

غلي اللبن الحليب لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر. 

 تناول الطعام بعد طبخه مباشرة، وعدم تركه لمدة طويلة خارج الثلاجة حتى لا يفسد.

غلي الطعام المطهي والمحفوظ فى الثلاجة غليًا جيدًا قبل تناوله مرة ثانية.

 تغطية الطعام ليبقى نظيفا بعيدا عن الحشرات والجراثيم.

إعداد وطبخ كمية كافية لوجبة واحدة فقط للطفل أو الرضيع، وتقديم طعام طازج في كل وجبة.
تهوية المنزل يوميًا، ووضع شبكات من السلك على النوافذ والأبواب:

مكافحة الفئران والصراصير داخل البيوت بالنظافة ورش المبيدات وسد الشقوق.

 

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التضامن الاجتماعي الممارسات الإيجابية وعي الأمراض المعدية الأطفال

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