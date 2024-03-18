الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

كوثر محمود إبراهيم تفوز بالأم المثالية لمشروع "التمكين الاقتصادي"

الأم كوثر محمود
الأم كوثر محمود ابراهيم عمار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 حيث كرمت الأم كوثر محمود إبراهيم عمار، 67 سنة، أرملة منذ 18 سنة، حاصة على دبلوم تجارة، بالمعاش، ولديها ثلاث بنات الأولى ليسانس آداب، والثانية بكالوريوس تربية نوعية، والثالثة بكالوريوس آثار.

 تزوجت الأم عام 1981 وكان الزوج يعمل أمين مكتب في إحدى المدارس وأثمر الزواج عن أربعة أبناء.

بدأ كفاح الأم عندما توفى زوجها بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بشلل نتيجة جلطة لمدة خمس سنوات صرف خلالها الكثير من الأموال لشراء العلاج والفحوصات الطبية، وبعد معاناة مع المرض توفى الزوج تاركًا لها أربعة أبناء كان أكبرهم 20 عامًا والابنة الثانية 19 عامًا والابنة الثالثة 11 عامًا والصغرى 8 سنوات.

وزيرة التضامن تعلن تقديم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى مساعدات نقدية وعينية بقيمة 32.500 مليون

 

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موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

كفاح الأم بعد وفاة زوجها 

 

وبعد وفاه الزوج بعام توفى الابن الأكبر حيث كانت الصدمة الكبرى فلم يكن هناك رجل يساندهم فقد مات الزوج والابن، فكافحت الأم وواجهت صعوبات الحياة حيث كان معاش الزوج ضعيف وتكاثرت عليها الديون.

ورغم تلك الظروف العصيبة حرصت الأم على تعليم بناتها، وأصيبت الابنة الوسطى أثناء دراستها بالجامعة بحادث تسبب في عدم قدرتها على الحركة لعده شهور.

عملت الأم بوظيفة إدارية بإحدى المدراس وقامت بعمل مشروع لتربية الطيور ثم عمل خبز بالمنزل وتقوم ببيعه لتساعد في تربية بناتها حتى وصلت بهم لبر الآمان، فحصلت الابنة الأولى على ليسانس آداب وتم تجهيزها وتزوجت، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس زراعة وتم تجهيزها وزواجها، كما حصلت الابنة الثالثة على ليسانس آثار، وتقوم الآن بتحضير الماجستير، والتحقت الأم بجمعية عضوة لتشجيع الأرامل على تعليم أبنائهم اللاتي مررن بنفس الظروف، وما زال عطاء الأم مستمرة لأولادها.

كوثر محمود ابراهيم التمكين الاقتصادي وزارة التضامن الاجتماعي الأم التضامن

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