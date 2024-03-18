"إلهام عبدالحميد" الأم المثالية الخامسة على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي - منذ قليل - أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024، وفازت بالمركز الخامس، إلهام عبدالحميد عبدالحميد، من محافظة الغربية.

وقالت الوزارة، إن صاحبة المركز الخامس، أرملة منذ 18 عامًا، تبلغ من العمر 53 عامًا، المؤهل متوسط، وتعمل معلم أول.

أما عن الأبناء؛ فلها 3 أبناء، الابن الأول بكالوريوس هندسة، الابن الثانى بكالوريوس هندسة، الابن الثالث بكالوريوس طب.

تزوجت الأم في عمر التاسعة والعشرين عام 1990م، من زوج يعمل بالأزهر الشريف كانت الأم تعيش مع زوجها حياه متوسطة وقد رزقت الأم بطفلتها الأولى بعد مرور عام، وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن للفيروس علاج فعانت معه كثيرًا، حيث استمر مرضه 6 سنوات.

تعب الزوج

أنجبت الأم بعد ذلك توأم ( توفي الأول بعد يوم واحد والأخرى ولدت بعيب خلقي في القلب وبعد معاناة معها توفت بعد 6 أشهر )، ثم بعد ذلك رزقت بطفلين أخرين وفي هذه الأثناء اشتد المرض علي الزوج وحدوث استسقاء في البطن وتضخم بالكبد والطحال وغيبوبة كبدية، مما يستدعى التردد على المستشفيات مرارًا وتكرارًا ويتطلب هذا الأمر عبء مالي كبير.

عملت الأم بالتجارة لمساعدة اسرتها وتلبية احتياجات ابناؤها وتعليمهم، حتي تقوم بتوفير مصاريف العلاج لزوجها وتعليم ابناؤها الذين التحقوا بالمدارس الأزهرية توفى الزوج وترك الأم بعمر 45 عام وترك لها ثلاثة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة والأوسط 10 سنوات والأصغر 8 سنوات.

عانت الأم كثيرًا ولم تفكر بالزواج مطلقًا من أجل أبناؤها وقد أتموا حفظ القرآن في سن، صغير كافحت الأم كثيرًا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس هندسة وتم زواجها وحصل الابن الثاني على بكالوريوس هندسة والابن الثالث على بكالوريوس طب، ومازال الكفاح مستمر شاكرة الله على أداء رسالتها.