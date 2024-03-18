فاطمة جابر الأم المثالية العاشرة على مستوى الجمهورية لعام 2024

حصلت فاطمة جابر بدوي حسين، 68 عامًا، من محافظة بني سويف على لقب الأم المثالية العاشرة على مستوى الجمهورية، وهي أرملة منذ عامين، حاصلة على بكالوريوس تجارة وبالمعاش.

صاحبة المركز العاشر لديها 3 أبناء، الابن الأول حاصل على ليسانس حقوق، الابن الثانى حاصل على بكالوريوس طب، أما الابن الثالث فحاصل على بكالوريوس هندسة.

تزوجت الأم في منزل عائلة الزوج الذي كان يعمل بمعهد البحوث الزراعية، ورزقهما الله سبحانه وتعالى بثلاثة أبناء، عملت على تربيتهم تربية سليمة وتعليمهم، شعرت الأم بالتعب الشديد وبعد إجراء بعض الفحوصات تبين أنها تعاني من مرض السرطان، فانتظمت الأم على العلاج لفترة كبيرة رغم تكلفته باهظة الثمن بالرغم من ظروف المعيشة القاسية التي كانوا يمرون بها.

عانت الأم كثيرًا فكانت تقوم برعاية والد ووالدة الزوج، حيث كان لديهم أمراض مزمنة وأثناء ذلك كانت تقوم بعملها وبرعاية أبنائها وزوجها حتى توفاه الله عام 2021 وكانت في نفس الوقت تتلقى علاجها.

الأم المثالية

تماثلت الأم للشفاء وأثناء ذلك مرض والد زوجها مرضًا شديدًا وفقد ذاكرته حتى توفاه الله وفي نفس ذلك الوقت مرضت والدة زوجها وظلت طريحة الفراش فكانت هذه المرحلة من أصعب المراحل التي مرت على الأم فظلت ترعى والدة زوجها لمدة 17 عامًا حتى توفاها الله، وفي هذه الأحداث توفي شقيقها وزوجته وترك لها ثلاثة أبناء قامت الأم برعايتهم حتى كبروا وأصبح الابن الأكبر مستشار والابنة الوسطى مدرسة والابنة الصغرى حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة.

كافحت الأم على تربية أبنائها حتى تخرجوا من الجامعة، حيث حصل الابن الأكبر على ليسانس حقوق وحصل الابن الثاني على بكالوريوس طب بشري وحصلت الابنة الصغرى على بكالوريوس هندسه وتقوم حاليًا بتحضير الدكتوراه واصلت الأم كفاحها حتى اتمت زواج أبنائها جميعًا ومازالت تواصل كفاحها مع الأحفاد.