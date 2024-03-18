"التضامن" تمنح الأم المثالية لأرملة لديها 3 بنات في أسيوط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 حيث كرمت الأم أمل علي حسن محمد من مدينة أسيوط، أرملة منذ 6 سنولت، تبلغ من العمر 50 سنة، وحاصلة على دبلوم تمريض، وحالتها المهنية الآن معلم أول بالمعاش، لديها ثلاث بنات.



تزوجت أمل علي حسن محمد عام 1998 من رجل بسيط يعمل سباك، توفي الزوج بعد 9 سنوات في عام 2007 وبدأ كفاح الأم في رعاية بناتها وقامت بالعديد من المشاريع لسد احتياجات الأسرة منها مشروع أعلاف المواشي عن طريق مشروع الحد من الفقر للمرأة الريفية ولم يجدي المشروع نفع حيث كان مستهلك.

وعملت الأم بالمخابز عند بعض الناس في إطار البلد وهي السيدة الأولى على مستوى القرية التي عملت بهذا العمل، ثم تدهورت صحتها وحاول أهل الزوج طردها من المنزل ورغم تلك الظروف أوصلت البنات لمراحل تعليمية مختلفة.



والابنة الكبرى تعمل بفصول محو أمية لمساعدة أمها وكانت تتحدث كثيرًا مع والدتها عن الفصول والتعليم والمتعلمين بها فأحبت الأم كثيرًا أن تلتحق بفصول محو الأمية من حديث ابنتها والتحقت بالفعل بأحد الفصول ونجحت في اجتياز امتحان محو الأمية.