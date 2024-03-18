الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

عبير عباس محمد تفوز بالأم المثالية على محافظة الإسماعيلية

عبير عباس محمد
عبير عباس محمد

حصلت عبير عباس محمد، والتي تبلغ من العمر 51 عامًا على لقب الام المثالية لمحافظة الإسماعلية، وهي أرملة من 15 سنة، حاصلة على دبلوم زراعة وحاليًا ربة منزل، لديها 3 أبناء الأول حاصل على بكالوريوس زراعة، الثاني إعدادية تربية فكرية، والثالث طالب بكلية الآداب والعلوم.

تزوجت الأم في العشرين من عمرها عام 1993م، من عامل، عمالة غير منتظمة وغير مؤمن عليه" بدأت معاناة الأم عندما توفي زوجها في حادث سيارة تاركًا لها ثلاثة أولاد، أحدهم من ذوي الهمم، وأكبرهم في الصف السادس الإبتدائي، حيث كانت الأم تبلغ من العمر في ذلك الوقت 35 عامًا، ولم يكن لديها أي مصدر دخل.

سعت الأم للحصول على معاش ضماني كان وقتها 120 جنيهًا ووصل حاليًا إلى 490 جنيهًا، قررت أن تبحث عن عمل لتوفير مصدر دخل للمعيشة وتربية وتعليم الأبناء، فعملت باليومية في الأراضي الزراعية لفترة طويلة بجانب تربية الطيور بمنزلها وبيعها ثم قامت بعمل مشروع بمنزلها الشواية سمك) وأصبح هذا المشروع هو مصدر الرزق الأساسي يعينها لتدخل الأسرة ومستمر حتى الآن عمر المشروع 11 عامًا.

وكان المنزل الذي يقيمون به بسيطًا جدًا، حيث أنه كان بدون سقف فقامت بادخار بعض الأموال وبناء المنزل وأصبح مكون من ثلاثة أدوار.

كافحت الأم كثيرًا ورفضت الزواج من أجل رعاية أبنائها وسعت إلى تعليمهم وحصولهم على مؤهلات عليا حيث أصبح الابن الأكبر مهندسا بمزارع خاصة، والابن المعاق لم تتركة والحقته بمدرسة التربية الفكرية حتى وصل إلى مرحلة الإعدادية والابن الثالث في السنة النهائية بكلية الآداب ويعمل بجانب دراسته.

وقامت الأم باستخراج معاش الكرامة بقيمة 490 جنيهًا للابن الأوسط وبطاقة خدمات متكاملة ومازال عطاء الأم مستمر في الكفاح مع ابنائها ومستدتهم في حياتهم.

عبير عباس محمد الأم المثالية لمحافظة الاسماعلية اعدادية تربية فكرية غير مؤمن عليه

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