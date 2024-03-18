الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة 2024: مصر شهدت تقدمًا كبيرًا فى عهد السيسى

الام المثالية
الام المثالية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 على مستوى الجمهورية، وتم تكريم صباح دياب سيد أحمد الجمل، البالغة من العمر 66 عامًا، وهى أرملة وأم شهيد للقوات المسلحة لعام 2024، حيث تم تكريم ابنها الشهيد رائد محمد مظهر أحمد حسن.

وقدّمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديرًا لدورها في حماية وبناء الوطن، كما أشارت إلى أن مصر تحتفل بالمرأة المصرية، التي شهدت تقدمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت “القباج” أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمشاركة في سوق العمل، كما أكدت أن الأمومة تُعتبر رحلة عطاء للسيدات، حتى لو لم يكن لديهن أطفال، فإن عطاؤهن لا يقل أهمية عن أمهات أخريات.

نيفين القباج الأمهات المثاليات التضامن الاجتماعي صباح دياب رئيس الجمهورية الفائزات

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