الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فرق "صناع الخير" تجوب قرى الفيوم لتوزيع كراتين مواد غذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت فرق عمل ومتطوعو مؤسسة صناع الخير للتنمية ليجوبوا قرى وعزب مراكز محافظة الفيوم المختلفة لتوصيل كراتين المواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دائمًا على بالي" التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

وتستهدف هذه المبادرة توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مستهدفات المصرية للاتصالات لتوزيع ملايين الوجبات الغذائية على المستحقين في أنحاء الجمهورية خلال الشهر الكريم.

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وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن فريق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا في التوزيع في عدد من القرى وتوابعها، منها قرى سيلا والصعيدي في مركز الفيوم، وشكشوك، وسنرو، والحرجاوة في مركز ابشواي، والوابور، ومنشأة عبدالحميد، والحجر في مركز اطسا.

وأشار عبدالفتاح إلى أن التعاون مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "دائماً على بالي" يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الفيوم، من خلال توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في قرى المحافظة. تصل وزن الكرتونة الواحدة إلى 14 كيلو جرام، تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة في أنحاء الجمهورية، في إطار مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 750 ألف كرتونة خلال الشهر المعظم.

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وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير يستهدفون تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية، وأن التوزيع سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. 

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد أطلق أمس من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم مبادرة "دائماً على بالي" بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي لصناع الخير للتنمية وعدد من الشخصيات العامة. 

وأشاد بجودة محتويات الكرتونة، وثمَّن الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسؤوليتها المجتمعية، ممثلة في المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدني الجادة، ممثلة في مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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