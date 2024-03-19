إطلاق حملة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مساعدات بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط يرافقه المهندس هانى ثروت، مدير عام منطقة أسيوط للشركة المصرية للإتصالات اليوم إطلاق المصرية للاتصالات "وي" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقري المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة المصرية للاتصالات "دايمًا على بالي".

رافق المحافظ مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باسيوط والسيد عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والدكتورة شيماء بخيت، مدير مدرسة وي باسيوط وأحمد حماد، رئيس نقابة الاتصالات باسيوط وأحمد المراغي، مدير إدارة العلاقات الحكومية لقطاع وسط وشمال الصعيد والدكتور محمد عبدالجليل، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بأسيوط.

تضمنت فعاليات الإطلاق اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة، حيث تفقد السيد المحافظ ومرافقوه الشاحنات المصطفة واستمع إلي شرح واف عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع علي مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها معطيًا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع

وخلال تفقده شاحنات المبادرة واطلاعه علي مكونات الكرتونة أكد اللواء عصام سعد أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ اسيوط كل الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد تذليل كل الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانًا لتنفيذ أهدافها معربًا عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية معربًا عن شكره المؤسستين لمواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة.

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيدي لصناع الخير أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وقدم عبدالفتاح الشكر، لمحافظ أسيوط علي دعمه لجهود المؤسسة في كل القطاعات التنموية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة، موضحًا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبعد عن أي مظهر يسىء إليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانًا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبدالفتاح أن التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظة وأن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "دائمًا على بالي" يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرامًا تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

ومن جانبه نقل المهندس هاني ثروت، مدير عام منطقة اسيوط بالشركة المصرية للاتصالات: سعادة قيادات وكل فرق عمل المصرية للاتصالات بمشاركة أهالي محافظة الغربية في كل محافظات مصر فرحة الشهر الكريم، وتواجدنا على مائدة كل ألاسر الأولي بالرعاية وقت الإفطار من خلال هذه الحملة الأضخم من نوعها التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الواضحة للمسئولية المجتمعية القائمة على إيماننا الراسخ بكوننا جزء أصيل من نسيج الوطن،