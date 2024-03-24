الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن": لدينا 132 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية

ذوو الإعاقة
ذوو الإعاقة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود 132 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وجود مركز للعلاج الطبيعي، وآخر لعلاج التخاطب، كما يوجد مركزان للعلاج الحسي والحركي يستهدفان 320 ألف مواطن من ذوي الإعاقة.

حملة هنوصلك

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه فى إطار دعم أشخاص ذوي الإعاقة تواصل حملة "هنوصلك" فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، حيث نجحت الحملة فى تسجيل 19 ألف مواطن من ذوى الإعاقة على  المنظومة.

وأضافت وزارة  التضامن أن تكلفة الدعم المقدم لمليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة يصل لحوالي 8.3 مليار جنيه سنويًا، حيث تم استخراج مليون و52 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ إطلاق المبادرة فى 2019، وذلك من خلال 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء21 مركزًا آخر بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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المصروفات الدراسية

 

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في كل المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لأصحاب الإعاقات البصرية فى 19 جامعة بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، كما تم توفير مترجمي لغة الإشارة لطلاب الصم وضعاف السمع فى 13 جامعة بتكلفة 5،4 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة لطلاب الصم وضعاف السمع منذ بدء التحاقهم وحتى تخرجهم.

وأعلنت وزارة التضامن عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، لتسهيل حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه.

التضامن الاجتماعي مركز تأهيل ذوي الإعاقة التخاطب أشخاص ذوي الإعاقة

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