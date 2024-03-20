الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

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لليوم العاشر.. الهلال الأحمر تواصل توزيع وجبات الإفطار والسحور على النازحين بغزة

جريدة الدستور

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار المطبخ الإنساني فى إعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ونقلها عبر الجسر البري الجانبين.

ولفتت إلى أن الخط يُشكل خطوة إنسانية تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا كمرحلة أولى.

وأضافت أنها تستهدف تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال الموجودين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية الفلسطينية.

وأكدت أن حجم المساعدات التى تم استقبالها حتى 28 فبراير الماضي وصل ما يقارب 167 ألف طن قدمت من 42 دولة و30 منظمة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، وتنوعت ما بين المواد الغذائية والصحية والإعاشة.

وأطلقت الجمعية عبر صفحتها حملة للتبرع مع حلول رمضان الكريم لتوفير وجبة إفطار ساخنة لأهالي غزة من خلال عدة وسائل منها إرسال رسالة نصية على 9770 وكتابة كلمة فلسطين بها.

جمعية الهلال الأحمر المصري المطبخ الانساني غزة الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال

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