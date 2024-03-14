في اليوم العالمي للتوعية بصحتها.. أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكلى

يحتفل العالم اليوم كل عام في الخميس الثاني من شهر مارس، باليوم العالمي لـصحة الكلى، لنشر الوعي حول أهمية صحة الكلى والأمراض المختلفة التي يمكن أن تؤثر على وظيفتها الطبيعية.

وحسب موقع "Hindustan times" ففي هذا العام، يتم الاحتفال بهذا اليوم في 14 مارس، و يعد اتباع نظام غذائي جيد للكلى أمرًا ضروريًا للحفاظ على وظائف الكلى ومنع المزيد من الضرر للعضو الحيوي.

ويجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى مراقبة نظامهم الغذائي والتأكد من اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم والبوتاسيوم.

ليست كل الفواكه مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى

يجب تفضيل الفواكه ذات الخصائص المضادة للأكسدة العالية، وقليلة الفوسفور والصوديوم لصحة الكلى، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الملح أيضًا إلى زيادة كمية الكالسيوم المفقودة في البول، مما قد يسبب حصوات الكلى، ففي حين أن الكلى السليمة تزيل الفوسفور الزائد من الدم، فإنه عندما يبقى في الدم، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وضعف العظام وآلام المفاصل وحتى الموت.

وحسب التقرير فليست كل الفواكه مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل المشمش والموز والشمام والتمرـ تحتوي العديد من الفواكه المجففة أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات، مما قد يزيد من مستويات السكر في الدم.

التوت والكرز والعنب والخوخ والتفاح والقرنبيط والبصل والباذنجان واللفت واللحوم الخالية من الدهون (الدواجن والأسماك) والبيض والمأكولات البحرية غير المملحة هي من بين الأطعمة المفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

أفضل الفواكه لصحة الكلى

يقول الدكتور مارك هنري استشاري امراض الكلى والجهاز الهضمي: "عندما تركز على صحة الكلى، يجب عليك اختيار الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين K وقد تم ربط المستويات المنخفضة من فيتامين C وK بأمراض الكلى.



تأكد أيضًا من اختيار الفواكه التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وقليلة في الفيتامينات، الفوسفور والصوديوم لتقليل الضغط على الكلى، وايضا أفضل الفواكه لصحة الكلى هي الرمان والفراولة والتوت والكرز والتفاح والحمضيات".

1. الرمان:

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. يمكن أن يحسن ضغط الدم ويخفض نسبة الكوليسترول وهو ممتاز لصحة القلب. يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومنخفض في الفوسفور والصوديوم، مما يجعله مثاليًا لصحة الكلى. يتميز بخصائص تطهير مريرة قابضة وهو مفيد للأنسجة.

2. التوت:

يعتبر التوت أيضًا ممتازًا لصحة الكلى، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والفوسفور، لديهم جودة قابضة تساعد في شد الأنسجة وتقليل احتباس الماء.

وتعتبر الفراولة والتوت الأسود وتوت الأكاي مصدرًا غنيًا لفيتامين C والمنغنيز والفولات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، يمكنك تناول وعاء صغير كل يوم، تأكد من تناولها عندما يكون موسميا.

3. التفاح:

كما أن التفاح يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والفوسفور مما يجعله صحيًا وآمنًا لصحة الكلىـ يمكنك تناول التفاح أو حتى التفاح المطهي إذا كنت تعاني من أعراض الإمساك، كما أنه مصدر جيد لفيتامين C والألياف.

4. الحمضيات:

تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت إضافة رائعة لنظامك الغذائي لتحسين صحة الكلى. فهي مصدر غني لفيتامين C، الذي يساعد على منع تكون حصوات الكلى. من المعتاد في العديد من المنازل تناول الليمون المعصور في الماء الدافئ على معدة فارغة لتنظيف الجهاز الهضمي والمسالك البولية من السموم والفضلات غير المهضومة.

5. الأفوكادو:

على الرغم من أن مؤسسة الكلى الوطنية توصي بالأفوكادو، إلا أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. إذا كان لديك أي مشاكل صحية في الكلى، فمن المستحسن التحدث مع طبيبك قبل تناول هذه الفاكهة.

إذا لم تكن لديك أي أمراض محددة في الكلى، تناول الأفوكادو باعتدال بسبب محتواه من الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

وتشمل الفواكه الأخرى المفيدة لصحة الكلى الفواكه مثل الكمثرى والخوخ والنكتارين واليوسفي والبطيخ والكرز والعنب والأناناس. يحتوي الأناناس في الواقع على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يمكن أن يساعد في إذابة حصوات الكلى.