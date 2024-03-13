في يومها العالمي 2024: أفضل وأسوأ الأطعمة لصحة الكلى

الكلى، واحدة من أهم أعضاء الجسم، تساعدنا على الاحتفاظ بالعناصر الجيدة، وطرد العناصر السيئة، والحفاظ على التوازن الصحي للعناصر الأساسية - سواء كان ذلك الماء والملح والمعادن المهمة، إنها المرشحات الطبيعية في أجسامنا التي يمكننا الوثوق بها لأداء وظائفها الصحية. ومع ذلك، مثل جميع الأعضاء، تحتاج الكلى أيضًا إلى الرعاية والتغذية من أجل الأداء الأمثل. إن عدم ترطيبها بشكل كافٍ، أو تناول الأطعمة المصنعة والسكرية أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يمكن أن يؤثر على الكلى ووظيفتها.

وفقا لموقع “hindustantimes” الكلى مكلفة بتصفية الفضلات وإزالة السوائل الزائدة من الجسم، كما أنها تساعد على توازن ضغط الدم المرتفع، والتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتوازن سوائل الجسم. عندما تتعطل الكليتان، قد تواجه تغيرًا في مظهر البول، والتبول الليلي، والتعب، والانتفاخ حول عينيك، والحكة على سبيل المثال لا الحصر.

للعناية بكليتيك أو إدارة مرض الكلى الموجود لديك، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا، إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والبوتاسيوم والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف يمكن أن يساعد الكلى على أداء وظائفها بشكل أفضل، يمكن للخضروات التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية أن تساعد أيضًا في تغذية الكلى، يجب تجنب تناول الكثير من الملح والكحول والأطعمة المصنعة الأخرى بأي ثمن إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى.

أفضل الأطعمة لكليتك

الكلى هي الأعضاء الأساسية التي تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، عندما تتناول نظامًا غذائيًا صديقًا للكلى، فإنك تساعد كليتيك على العمل على النحو الأمثل.

الفاكهة

معظم الفواكه تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الصوديوم والبوتاسيوم وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وكلها مفيدة لصحة الكلى، بعض من أفضل الفواكه لكليتيك تشمل التفاح والتوت والعنب والكمثرى والبطيخ.

الخضروات: البروكلي، والملفوف

تعد الخضروات مصدرًا ممتازًا آخر للفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة الكلى، اختر الخضروات غير النشوية مثل البروكلي، والقرنبيط، والملفوف، والخضروات الورقية الخضراء، والفلفل.

منتجات الألبان قليلة الدسم: اللبن الرائب، والحليب

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن مصادر جيدة للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان لصحة العظام، ومع ذلك، من المهم اختيار خيارات قليلة الدسم أو خالية من الدهون واستهلاكها باعتدال، حيث أن بعض منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور.

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان

الحبوب الكاملة هي مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكولسترول وتبقيك تشعر بالشبع. بعض الحبوب الكاملة الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي الأرز البني والكينوا والشوفان وخبز القمح الكامل.

البروتينات الخالية من الدهون: الأسماك، والفاصوليا

تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا ضرورية للحفاظ على كتلة العضلات. ومع ذلك، من المهم اختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون والحد من استهلاك اللحوم الحمراء، لأن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور.

أسوأ الأطعمة لكليتك

"يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والحمضيات والمكسرات والبطاطس والأفوكادو من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلى، يجب تخطي الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لأنها يمكن أن تزيد من ضغط الدم، ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور مثل اللحوم المصنعة والجبن أيضًا لمنع المضاعفات المتعلقة بالكلى، يمكن أن تساهم المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة في الإصابة بمرض السكري وزيادة الوزن ويجب استبعادها من النظام الغذائي، الإفراط في تناول البروتين وخاصة من المصادر غير النباتية يمكن أن يضع عبئا على الكلى بسبب الحمل الحمضي الزائد.

الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويشكل ضغطا على الكلى، قلل من الأطعمة المصنعة والسلع المعلبة ووجبات المطاعم واللحوم المعالجة والوجبات الخفيفة المالحة، يقول الدكتور خربات أنه يجب تجنب الأطعمة التالية لتحسين وظائف الكلى.

الفوسفور

الفوسفور هو معدن موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ومع ذلك، غالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى الحد من تناول الفوسفور. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور منتجات الألبان واللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء والأطعمة المصنعة وبعض المكسرات والبذور.

البوتاسيوم

يعد البوتاسيوم عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر، لكن قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى الحد من تناول البوتاسيوم، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الموز والبرتقال والبطاطس والطماطم وبعض الخضروات الورقية الخضراء، يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في زيادة الوزن والالتهابات، مما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى.

سكر

الحد من المشروبات السكرية والمعجنات والخبز الأبيض والأرز الأبيض، والإفراط في تناول الكحول يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويقلل من وظائف الكلى.