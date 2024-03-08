الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

رسائل تحذيرية.. كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بخلل وظائف الكلى

أمراض الكلى
أمراض الكلى

غالبًا ما يفشل الناس في ملاحظة الأعراض الدقيقة لأمراض الكلى في المراحل المبكرة، والتي تكون بمثابة رسائل تحيرية للمريض عليه تجنب تجاهلها.

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“الكلى”  من بين الأعضاء الأكثر كفاءة في الجسم وتلعب دورًا مهمًا في إدارة مستويات العديد من المواد في الجسم، وإزالة النفايات والسموم، وإنتاج البول وحتى التحكم في ضغط الدم.

وتقع الكلى في الجزء الخلفي من البطن على جانبي الجسم، وتساعد على توازن مستويات الفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز والهرمونات والمواد الحيوية الأخرى في مجرى الدم.

أعراض انخفاض كفاءة الكلى

يؤثر انخفاض وظائف الكلى على وظائف الجسم ولكن الأعراض قد لا تكون واضحة بما يكفي لتحديد مرض الكلى المزمن وقد لا يتم تشخيص المرض في مراحل مبكرة. 

ومن أهم أعراض الإصابة بخلل وظائف الكلى، تشمل “الشعور بالتعب دون أي سبب، وصعوبة التركيز، وصعوبة النوم ليلًا، وجفاف وحكة الجلد، والحاجة إلى التبول أكثر، ورغوة البول، والانتفاخ حول العينين، وتورم القدمين والكاحلين، وضعف الشهية وتشنج العضلات”..

 

وظائف الكلى

تؤدي الكلى مجموعة متنوعة من الوظائف بصرف النظر عن تصفية الدم لإفراز النفايات مثل اليوريا والكرياتينين. كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة العظام وإنتاج الدم.

 

أمراض الكلى

وأمراض الكلى المزمنة (CKD) هي للأسف حالة تقدمية، مع مرور الوقت، يتقدم جميع المرضى تقريبًا إلى مرحلة يحتاجون فيها إما لغسيل الكلى أو زرع الكلى.

ولسوء الحظ، لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن حتى يتقدم المرض بشكل ملحوظ، وإذا كانت الأعراض موجودة، فقد لا يدرك المريض أنها ناجمة عن مرض الكلى المزمن. وبالتالي يتم إغفال مرض الكلى المزمن في المراحل المبكرة لدى معظم المرضى. ولكن من المهم معرفة أنه إذا تم تشخيصه مبكرًا، فيمكن ملاحظة تطور مرض الكلى المزمن".

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