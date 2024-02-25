الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

"صحة غزة": مرضى غسيل الكلي والعناية المكثفة مهددون بالموت

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود.

وأشارت إلى أن مستشفى المعمداني بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام، ومستشفي الحلو الدولي المخصص بلا وقود أيضًا.

وكشفت أن ثلاجات الادوية بلا كهرباء مما يهدد باتلاف كميات من الادوية الحساسة، قائلة:" عشرات السيارات للاسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن مرضى غسيل الكلي والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود مولدات وسيارات الاسعاف والأدوية.

وزارة الصحة الوضع الصحي شمال قطاع غزة وقود مستشفى المعمداني مستشفي الحلو

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