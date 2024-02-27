جامعة المنيا: تزويد مستشفى الكلى والمسالك الجامعي بـ25 وحدة غسيل جديدة

صرح د.عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، انه تم تزويد وحدة الغسيل الكُلوى بمستشفى الكُلى والمسالك الجامعى بـ25 ماكينة غسيل كُلوى جديدة من أجود ماكينات الغسيل، لتحسين الخدمه للمرضى المترددين على المستشفى وتلقي أفضل خدمة علاجية لهم، من الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى حيث تعمل وحدات الغسيل المجهزة للتعامل الفورى مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع، مع توفير الاحتياجات الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال ترأس د.عصام فرحات لمجلس جامعة المنيا الدوري، بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وأكد فرحات التزام الجامعة التام بتقديم مستشفياتها لخدمات صحية مُتميزة، ومُتكاملة وعالية الجودة للمجتمع المحلي والجامعي، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمواطنين

وخلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة بتطوير المناهج الدراسية واللوائح، مع استحداث واقتراح برامج جديدة، ومواكبتها لتلبية متطلبات سوق العمل، ولتتماشى مع أحدث صيحات علوم الإنسانيات الرقمية؛ تنفيًذا لتوجيهات الدولة وخُططها الاستراتيجية للتنمية، ورؤية الجامعة في الارتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم، لتخريج طالبًا مؤهلًا على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وناقش المجلس مقترح تفعيل وحدة الخريجين بالكليات، وإيجاد آليات فعالة لدورها الهام، لمتابعة كفاءة الخريجين، وتنمية وتطوير مهاراتهم، موجهًا باستمرار عقد العديد من اللقاءات والدورات التدريبة لهم، وتعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يتطلبه، وفرص العمل المتاحة أمامهم، إضافة إلى إحداث التواصل الفعال والدائم بينهم وبين الجامعة، بما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية، وتصنيفها العلمي ومساهمة في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية، والالتزام بمعاييرها وضوابطها وشروطها،

كما ناقش المجلس قرار تفعيل نظام مُوحد لإدارة المجلات العلمية؛ لضمان جودة الرسائل وضمان نشر مضمونها، على أن يتبع هذا النشاط البحثي لضوابط صندوق البحوث بالجامعة، مع تحديد لجنة عُليا تتابع مهام العمل وحيثياته، وتحديد مُواصفات واضحة للنشر للكليات العملية والنظرية، على أن يكون النشر إلكترونيًا فقط، وتشجيعًا لباحثين على المشاركة في البحوث التطبيقية التي تخدم البيئة، وتُحقق رؤية الدولة وجهودها في الحفاظ على تحقيق الاستدامة

وأعلن فرحات عن جائزة الجامعة لأفضل مشروع بحثي تطبيقي مرتبط بالبيئة، يُقدم من المشاركين بالجامعة، على أن يضيف المشروع خدمات تطبيقية تؤدي إلى خدمة مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي.

من جانبه، استعرض د.احمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، آخر المستجدات بزيارات فرق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التي تجريها بكليات الطب البشري، وطب الأسنان، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وإعداد معلم علم النفس بكلية التربية، وانطباعات الهيئة برئاسة الدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإشادتها بحراك قيادة الجامعة وخُططها في اعتماد جميع كلياتها وبرامجها خلال عامين قادمين، موضحًا مستجدات الهيئة ومعاييرها في الاعتماد البرامجي والمؤسسي خلال الفترات القادمة، مشيرًا باستعدادات كليات التربية النوعية، والتمريض، والتربية الرياضية، والصيدلة والعلوم والهندسة للتقدم للاعتماد.

وأشار د.وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة بتفعيل خُطط التدريب والمتابعة المستمرة لمنصة ثنكي الإلكترونية "" Thinqi ؛ لتقديم خدمات متميزة تسهل العملية التعليمية بشكل عام، إلى جانب دقة البيانات وسرعة الأداء في تنفيذ كافة الأعمال، وتسهيل العملية التعليمية، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

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