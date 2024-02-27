بدء أعمال رصف شارع الحسينى وتطوير ميادين مدينة المنيا (صور)

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ تطوير الميادين ورصف الشوارع الرئيسية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة 2024، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بمتابعة تنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية الجديدة.

قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف محمود أبوكريشة، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمرور والمتابعة الميدانية لأعمال رصف الشوارع الرئيسية وتطوير الميادين بمدينة المنيا وإزالة أى عوائق تعطل سير العمل، حيث قام نائب رئيس المركز والمدينة ترافقه المهندسة هبة حافظ، مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية بالمرور ومتابعة أعمال رصف شارع أحمد ماهر (الحسينى البحرى) والذي يعد أكبر وأشهر الشوارع التجارية بالمدينة بداية من ميدان بالاس بحى وسط المدينة إلى شارع بورسعيد بحى شمال المدينة، كما تم المرور على ميدان لبنان لمتابعة أعمال تطوير الميدان وأعمال تبليط الرصيف الأوسط والمرور على ميدان عبدالمنعم رياض الغربى بحى شمال مدينة المنيا؛ لمتابعة أعمال تطوير الميدان والوقوف على أى عوائق تعطل عمليات التطوير لتنفيذها على أكمل وجه فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2024، لتجديد وتجميل الميادين ورصف الشوارع الرئيسية بما يليق بتاريخ مدينة المنيا عروس الصعيد.

ووجه رئيس المركز والمدينة مدير إدارة الرصف وفريق العمل بالإدارة بضرورة رد الشىء لأصله بشوارع المدينة والأرصفة الجانبية، حيث قامت إدارة الرصف برد الشىء لأصله بحارة بيلافيتا وبشرى بعد إصلاح خط الصرف والذى يربط شارع الحسينى بشارع ابن خصيب وكذلك أمام حواوشى الملك بالشارع الجديد لتيسير حركة سير المواطن والحفاظ على سلامتهم، كما أكدت مدير إدارة الرصف أنه تم تركيب البلاط الانترلوك والأعمال الصناعية بشارع ميدان لبنان تبعًا لأعمال رد الشيء لأصله التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

أكد رئيس المركز أن هذه الأعمال والجولات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة ورد الشىء لأصله بشوارع المدينة بعد انتهاء الأعمال للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لاتألوا جهدا في كافة قطاعات العمل للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد ورفع كفاءة الطرق والشوارع خاصة بعد انتهاء الأعمال ورد الشىء لأصله.

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