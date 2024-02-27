بيع 2500 شنطة مواد غذائية مدعمة بمبادرة خفض الأسعار في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز، طرح مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالمدينة والقري التابعة لها.

وقال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأشّرف علاء حمدي نائب رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير تموين ديرمواس وبالتعاون مع مباحث التموين على بيع 1000 شنطة مواد غذائية مدعمة بتوابع مدينة ديرمواس (سيسكو، عزبة حنا، عزبة أبو زيد، قبلي المدينة.

كما أشّرفت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبد الحميد رئيس القرية وبالتنسيق مع مكتب التموين على بيع 1500 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من القرى بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني حرام.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية قامت بالتنسيق مع مكتب تموين ونقطة شرطة دلجا بتنظيم حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية بالقرية وتوابعها وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر مابين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافه ادوات العجن وعدم إعطاء بون صرف، كما أسفرت الحملة التموينية بمدينة ديرمواس عن تحرير عدد 10 محاضر ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا

بيع شنط مواد غذائية مدعمة بديرمواس بالمنيا