الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": تنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و84 لقاءا جماهيريا

ندوات توعية وتثقيف
ندوات توعية وتثقيف صحي خلال يناير الماضي لصحة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جهته، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بمديرية الصحة بالمنيا بتنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و84 لقاءا جماهيريا، على مدار شهر يناير الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، عن تنفيذ 2642 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و108 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 84 لقاءا جماهيريا، و99 ندوة بالقوافل العلاجية، بالإضافة إلى تقديم 158 مشورة عامة، موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ 35 ألف و290، حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وأعلنت أنها قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و784 مواطنًا خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة بلغت 21 مليون و835 ألف جنيه، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جهته، استعرض وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتًا إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 2806 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب) لعدد 5645 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 316 حالة، وإجراء 148 عملية رمد، مشيرًا إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

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صحة المنيا 84 لقاء جماهيري 2869 ندوة توعية وتثقيف صحي إدارة الثقافة الصحية بالمديرية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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