المناطق الأثرية بالمنيا تزدهر بوفود سياحية من مختلف الجنسيات منذ بدء العام الحالي

إقبال كبير وإنتعاشة تشهدها المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا بعد توافد الوفود السياحية لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة منذ بدء العام الجديد 2024، فقد توافد السائحون من مختلف الجنسيات علي هذه المناطق للأستمتاع بها والتعرف على آثار مصر بالعصور التاريخية المختلفة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، منطقة آثار بني حسن، منطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة ديرمواس، منطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب المنيا، منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة والتي تشهد احتفال سنوي يقبل عليه مئات الألاف من مختلف المحافظات والدول العربية والأوربية، منطقة آثار البهنسا الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية ويطلق عليها البقيع الثاني نظرا لكثرة اعداد الشهداء من الصحابة والجيش الإسلامي الذين أستشهدوا علي أرضها ودفنوا بها أثناء الفتوحات الإسلامية.



ومن جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد القومى حيث حرصت الدولة على استثمار ما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة مما جعل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، لافتًا إلى أن المنيا شهدت رواجا في قطاع السياحة حيث استقبلت وفودا من مختلف دول العالم بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد الجيزة والأقصر، مشيرا إلي أنه أعطي توجيهات للجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.



ومنذ بداية العام الجديد 2024، أستقبلت المناطق الأثرية بالمحافظة وفودا سياحية من دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا وإنجلترا وأسبانيا لزيارة عدد من المناطق الأثرية فى جولات سياحية للتعرف على اثار مصر من عصور مختلفة يشمل برنامج الزيارة مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن كما منطقة البهنسا الأثرية بمركز بني مزار شمال المحافظة توافد وفود سياحية حيث أستقبلت المنطقة وفد أندونيسي قام بزيام مقام القاضي سيدي علي الجمام ومزار السبع بنات وأضرحة شهداء الصحابة وشجرة مريم المقدسة

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا

إقبال كبير علي المناطق الأثرية بالمنيا