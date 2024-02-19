الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الكشف على 1622 حالة خلال قافلة طبية بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

تفاصيل القافلة الطبية

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبوقرقاص خلال يومي 14 و15 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 202 حالة جراحة و383 حالة أطفال و270 باطنة و89 نساء، و103 أسنان، و157 جلدية، و143 أنف وأذن، و27 تنظيم أسرة، ورمد 149، و99 مسالك، إلى جانب إجراء 246 تحليلًا متنوعًا و17 حالة موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية، و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 12 حالة خلع أسنان، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ125 مترددًا.

تنظيم قافلة طبية بقرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 12 و 13 من فبراير الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1627 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتى شملت 336 حالة جراحة، 428 حالة أطفال، 374 باطنة، 85 نساء، 76 أسنان، 128 جلدية، 160 أنف وأذن، 40 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 213 تحليلًا متنوعًا منها 9 حالات موجات صوتية، و8 حالات أشعة عادية و98 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 143 مترددًا.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
صحة المنيا الكشف علي 1622 حالة قافلة طبية مجانية قرية المطاهرة بأبوقرقاص مبادرة حياة كريمة

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