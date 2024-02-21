رئيس جامعة المنيا يوجه بضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل الحديث

وجه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على ضرورة الارتقاء بالبرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج دراسية جديدة بالكليات النظرية والعملية؛ لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة في التعليم الجامعي، والمناهج الدراسية الحديثة المتوافقة مع مواصفات جامعات الجيل الرابع وطبقا للأنظمة التعليمية الحديثة؛ لتقديم خريج جامعي يحمل سمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

كما استعرض رئيس جامعة المنيا خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، المنظومة التي وفرتها الجامعة لجذب الطلاب الوافدين، للدراسة بجامعة المنيا، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الألتحاق بالجامعة.

وأعلن رئيس جامعة المنيا، مواعيد غلق باب تسجيل المقررات وكذلك الحذف والإضافة لمقرررات الساعات المعتمدة بالجامعة، وكذلك آخر موعد لرفع أعضاء هيئة التدريس للمقرارات على المنصة.

وكانت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، قد أطلقت وبالتعاون مع مصلحة الضرائب سلسلة ندوات تدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية بالجامعة؛ لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم، واستهلتها بندوة تدريبية نظمتها إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البيئية بعنوان "برنامج الفاتورة الإلكترونية"، على أن تليها ثاني الندوات عن "الإقرارات الضريبية" وتختتم بندوة اخري بعنوان "ضريبة كسب العمل بالمرتبات"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رؤية الجامعة.

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