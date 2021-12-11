السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يوم ترفيهي للطلاب الوافدين بطب الأسنان بجامعة المنيا (صور)

يوم ترفيهي للطلاب
يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا

استضافت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب جامعة المنيا الوافدين من مختلف الجنسيات،وذلك خلال الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية التي أقيمت باليوم الترفيهي للطلاب الوافدين، تحت شعار "النشاط الطلابي .. حياة" الذي نظمه مكتب رعاية الطلاب بالكلية وفق إجراءات احترازية؛ انطلاقاً من اهتمام الجامعة في تقديم أنشطة متميزة للطلاب الوافدين، وزيادة التبادل الثقافي بين الطلاب، ودعم واكتشاف مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب الوافدين بالأنشطة الطلابية.

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يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا

وحضر الاحتفالية الدكتور ياسر فتحي حسين عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد عبد المنعم ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ضياء احمد السيد منسق الأنشطة الطلابية ونائب مدير المستشفى، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

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يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا

حيث بدأت فعاليات اليوم الترفيهي بعدد من المسابقات والأنشطة المختلفة شملت مسابقات تنس الطاولة، وكرة السرعة، والشطرنج، والكرة والصندوق، ومعرض فني للأعمال الفنية التي شارك بها الطلاب الوافدين من مختلف الكليات.

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يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا

وفاز بمسابقة الشطرنج الطالب محمد حسين، وفاز الطالب على خالد احمد بمسابقة دايتز، كما فاز الطالب حمزة مجدي عرفات بمسابقة تنس الطاولة، والطالبة ميس محمود بمسابقة المعرض الفني.

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يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا

من ناحية آخري أشاد وفد جامعة المنيا والذي ضم الدكتور أبو هشيمة مصطفى مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار، والدكتور عادل فتحي عميد كلية العلوم، والدكتور إدريس سلطان وكيل كلية التربية، والدكتورة ايمان زكى الشريف وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض، والدكتور امل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتور عبد الرحمن محمد شحاته وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم ابو الخير وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صفوت على محمد وكيل كلية الطب البيطري بجلسات وفعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية.

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يوم ترفيهي للطلاب الوافد بطب أسنان المنيا
جامعة المنيا توم ترفيهي للطلاب الوافدين كليه طب الأسنان الدكتور ياسر فتحي حسين الدكتور مصطفي عبد النبي

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