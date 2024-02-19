الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"فرحات" يُتابع استعدادات "طب المنيا" لاستقبال لجان ضمان جودة التعليم والاعتماد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية الطب البشري، استعدادًا لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها، خلال فبراير الجاري. 

رافق رئيس الجامعة  خلال الزيارة، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور إيهاب رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، وإيمان حمدى مدير ادارة الوافدين مدرجات كلية الطب البشري الجديد؛ والمبنى الرئيسي للكلية، وقاعاته للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.

وأكد “فرحات”  حرص الجامعة على حصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم الدعم وتوفير البيئة المُناسبة لطلاب الجامعة، وهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه رئيس الجامعة فريق العمل داخل الكلية بالاستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق معايير الجودة لاعتماد الكلية، مشيرًا إلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية، ستقوم ايضًا بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها، بكلية طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادهما، وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن، وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.

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جامعة المنيا أستعدادات كلية الطب ضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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