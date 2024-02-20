"صحة المنيا": تقديم الخدمات العلاجية لـ 8000 مواطن مجانا خلال يناير الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 آلاف و784 مواطنًا خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة بلغت 21 مليون و835 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

استعراض جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ 2806 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب) لـ 5645 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 316 حالة، وإجراء 148 عملية رمد، مشيرًا إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأكدت استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبوقرقاص خلال يومي 14 و15 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 202 حالة جراحة و383 حالة أطفال و270 باطنة و89 نساء، و103 أسنان، و157 جلدية، و143 أنف وأذن، و27 تنظيم أسرة، ورمد 149، و99 مسالك، إلى جانب إجراء 246 تحليلا متنوعا و17 حالة موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية، و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 12 حالة خلع أسنان، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ125 مترددا.