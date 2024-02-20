الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية

استمرار أعمال الرصف
استمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تنفيذ خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي؛ للوقوف على آخر المستجدات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.
 

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية على مدار الأسبوع الماضي، حيث بدأت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص في رصف الطبقة السطحية بطريق المنشية وتفرعاته، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لـ2023/ 2024، حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بأعمال تهيئة تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة، حيث تم استكمال قطع التربة بتفرعات شارع المدارس حتى شارع الحرية وشارع الهدايه استعدادًا لتركيب الإنترلوك بها، كما تم وضع التربة الرملية في شوارع حي شمال خلف مدرسة الإعدادية استعدادا لعملية الرصف، وذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وفي ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لـ مركز ملوي، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم البدء في أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الجديد، والوقوف على آخر الأعمال والمستجدات، مع مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم الدعم اللازم؛ لضمان الانتهاء وفقًا للخطة الزمنية المعدة لذلك؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أستمرار أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
محافظ المنيا أعمال الرصف الخطة الاستثمارية الجديدة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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