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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة خطة الرصف بالقرى فى اجتماع الوحدة المحلية بالمنيا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:40 ص
أعمال الرصف
أعمال الرصف
المنيا ـ على حسين
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طالب المهندس حامد فخرى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بعدم البدء في أعمال الرصف إلا بعد انتهاء المخططات من أعمال المياه والكهرباء والصرف والغاز الطبيعى، حتى يزيد من العمر المقدر للطرق والحفاظ على كفاءتها.

وأشار "فخري" إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الخدمية الأخرى (المياه الغاز الكهرباء الاتصالات والتحول الرقمى)، فيما يخص الأعمال الخاصة بالمشروعات من مياه وصرف والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والرصف.

فيما أكد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس المدينة، على ضرورة عمل محاضر انضمامية مع الجهات الشريكة والاستفادة الكاملة بالبنود المخصصة فى الخطة، واختيار الطرق حسب المواصفات التى تحددها الطرق والكبارى، وأن يتم رصف الطريق كاملة فى الخطة الواحدة وعدم تجزئة الطرق للحفاظ على المال العام، مع الوضع فى الاعتبار الشروط التى تحددها الطرق والكبارى منها، عل سبيل المثال ألا يقل عرض الطريق عن 8 أمتار، فضلا على أن تكون الأولوية للطرق التى تخدم جموع المواطنين وتيسر الحركة والتنقل من مكان لآخر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة الوحدة المحلية لمناقشة مشروعات الرصف والطرق المقترحة بالخطة والشروط المطلوبة لإنجاز الطرق، برئاسة المهندس حامد فخرى والدكتور رجب قياتى نواب المدينة، نيابة عن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بحضور رؤساء الأحياء والقرى والإدارات الخدمية من شركة المياه، وإدارة الطرق الكبارى والرصف والتحول الرقمى والغاز الطبيعى.

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