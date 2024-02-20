10 مصابين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري سيارة ثمناية على الطريق الزراعي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام لتلقي العلاج والأسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ثمناية على الطريق الزراعي وبالتحديد أمام مطاحن أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوقرقاص العام جنوب محافظة المنيا وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.