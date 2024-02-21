الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تموين المنيا يضبط 118 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا، تمكنت من ضبط 118 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تموينية تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 التشديد على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 ضبط 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية

 أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات_ اختراق ماكينة مخبز )، و18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري.

وتتم بشكل يومي علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة  بكافة المدن والقري بهدف فرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم مشددا علي استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضبط الأسواق

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
تموين المنيا 118 مخالفة متنوعة حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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