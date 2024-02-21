الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زيادة منافذ بيع السلع وسلاسل "أهلا رمضان" في المنيا

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وإقامة معارض "أهلا رمضان"على مستوى مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الممارسات الاحتكارية تحقيقًا للصالح العام.
 

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في إقامة معارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تنفيذ حملات ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مدار الأسبوع الجارى، حيث تواصل الوحدات المحلية توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة تضم ( سكر ـ أرز ـ شاي ـ مكرونة)، ففى مركزي( ملوى - مطاى) تم طرح 18500 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين، منها 8500 كرتونة بمنافذ بيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية وقرى مركز ومدينة ملوى، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب مدينة مطاى، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار توافر السلع الاستراتيجية بمنافذ قري ( أبو جرج ـ شلقام ـ صندفا - الحسينية) من خلال سيارات متنقلة، إلى جانب طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع إدارة التموين .
 

وفي مركز ومدينة المنيا، وزعت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين عددًا من المواد الغذائية المخفضة، بقرى ( نزلة حسين- دمشير - تلة) حيث يتم التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ضمانًا لتحقيق العدالة والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة لكافة العزب والنجوع، فضلًا عن فتح 36 منفذًا بمركز سمالوط .

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
محافظ المنيا منافذ بيع السلع شهر رمضان المعظم معارض اهلا رمضان مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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